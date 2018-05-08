وزيرة الدفاع الفرنسية: سنضرب مجددا إذا استخدمت سوريا الأسلحة الكيماوية

2018/05/08 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن “الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا ونحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى حال استخدم الأسد السلاح الكيميائي مجددا”.وقالت بارلي في مقابلة إذاعية أجرتها مع محطة “إر تي إل” صباح اليوم الثلاثاء “الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا”، مؤكدة “نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى […]

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