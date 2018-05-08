خبير مصرفي يدعو البنك المركزي لإصدار قانون الصكوك الاسلامية

2018/05/08 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

دعا الخبير المصرفي، عبد الحسين المنذري، البنك المركزي الى ضرورة اقرار قانون الصكوك الاسلامية، مبيناً ان اقراره يجب ان يتم بالتعاون مع رئاسة الوزراء والبرلمان.

وقال المنذري خلال ندوة "المصارف الاسلامية بين الاهداف التنموية والواقع العملي" التي اقيمت في بيت الحكمة، أمس الاثنين، وحضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "المصارف الاسلامية تنتج الصكوك الاسلامية وهي مستقلة عن انشطة المصرف، وصناديق الاستثمار الاسلامية التي تصدر بناءً على حاجة معينة بفترة متوسطة الاجل".

من جانب آخر، تطرق، اسامة عبد المجيد العاني، استاذ الصيرفة الاسلامية، في جامعة عجلون خلال الندوة الى مصطلح "السياحة الحلال" الذي ظهر أواخر التسعينيات، مشيراً الى ان "التقرير الاقتصادي العالمي لعام 2016-2017 بين إن السياحة الحلال نمت بشكل كبير حيث قدر عام 2015 بنحو 5% وهو اعلى من معدل النمو في قطاع السياحة العالمي الذي قدر ب3%".

وأكد العاني على ضرورة ان تمول المصارف الاسلامية "السياحة الحلال"، لافتاً الى إن "هذا القطاع يساهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الاردني".

بدوره تحدث، احمد جواد الدهلكي، مستشار وزارة المالية، إن "الصناعة المالية الاسلامية شهدت نمواً جيداً في الاعوام الاخيرة، وبرزت أهمية المصارف الاسلامية بعد نشوء الازمة المالية عام 2008 فصارت المؤسسات الاجنبية تدرس أهمية وجود مثل هكذا مصارف".

وأوضح الدهلكي إن "فسلفة المصارف الاسلامية تستند الى المعاملات التجارية في الاسلام، وتعتمد الادوات المالية الاسلامية على عاملين، المشاركة والمضاربة".

وبين أن "الموجودات المصرفية الاسلامية في الوطن العربي تتواجد في مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط واسيا وافريقيا وجزء منها بالعراق".

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