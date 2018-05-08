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تحطم مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها
2018/05/08 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار تحطم مروحية “كا-52” الروسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية لسوريا، وأشارت إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.

وجاء في بيان الوزارة: “تحطمت طائرة “كا-52″ روسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وقُتِلَ […]

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