الجيش السوداني يحرر 231 شخصا من عصابة تتاجر بالبشر

2018/05/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة تمكنت قوات الجيش السوداني اليوم الثلاثاء، من توقيف عصابة تعمل في الإتجار بالبشر، وبحوزتها 231 شخصاً في ولاية القضارف شرقي البلاد.وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، إنه بعد توفر معلومة استخبارية ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة مشتركة تتبع للفرقة الثانية مشاة أمس الإثنين، من توقيف عصابة تعمل في الإتجار بالبشر.وأضاف […]

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