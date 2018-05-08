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كرمة بن سعيد تطالب بفسخ عقد الشركة المكلفة بمد شبكات الكهرباء
2018/05/08 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

طالبت الادارة المحلية في ناحية كرمة بن سعيد اليوم الحكومة المحلية في ذي قار يفسخ عقد الشركة المنفذة لمشروع مد شبكات الكهرباء في الناحية بسبب توقفها في العمل .

شبكة اخبار الناصرية:طالبت الادارة المحلية في ناحية كرمة بن سعيد اليوم الحكومة المحلية في ذي قار يفسخ عقد الشركة المنفذة لمشروع مد شبكات الكهرباء في الناحية بسبب توقفها في العمل .وقال مدير الناحية صادق علي لشبكة أخبار الناصرية ان الشركة ‏المنفذة توقفت عن العمل منذ العام 2013 بسبب الأزمة المالية الأمر الذي عطل مد شبكات الكهرباء الى عدد من أحياء المدينة .وبين أن قرارات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالشركات المتلكئة سمحت للشركة بوقف العمل دون فسخ العقد وهو الأمر الذي جعل المشروع معلقا وأثر سلبا على المواطنين في الناحية .

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