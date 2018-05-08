القبض على ثلاث دواعش في القائم

2018/05/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية في الفرقة الثامنة من القاء القبض على ثلاث دواعش في قضاء القائم التابع الى محافظة الانبار .وذكرت وزارة الدفاع العراقية :" ان الفوج الاول من اللواء الـ30 في الفرقة الثامنة بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة القى القبض على ثلاث دواعش بناحية الرمانة التابعة الى قضاء القائم .واضافت :" تم نصب كمين للإرهابيين في سيطرة جسر الرمانة وإلقي القبض عليهم وبعد التحقيق معهم اعترفوا لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وتنفيذهم عدة عمليات ضد الجيش والشرطة والمواطنين .

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