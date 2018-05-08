جهاز الامن العراقي يكشف عن مكان تواجد

2018/05/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز الأمن العراقي ، أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود...

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