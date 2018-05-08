رقم متفرد لبنزيما هذا الموسم

2018/05/08 | 12:10

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هاي كورة – بالرغم من أن بنزيما لم يقدم المستوى المأمول منه رفقة الريال في الموسم الحالي إلا أنه قد تمكن فعليًا من تحقيق رقمًا منفردً ا لم يحققه أي من لاعبي الفريق .

فقد بات النجم الفرنسي اللاعب الوحيد الذي تشير الأرقام في خانتي تسجيله وصناعته للأهداف هذا الموسم للرقم عشرة ، وهو مايجعله منفردًا عن لاعبي البلانكو .

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