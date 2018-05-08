الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


رقم متفرد لبنزيما هذا الموسم
2018/05/08 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بالرغم من أن بنزيما لم يقدم المستوى المأمول منه رفقة الريال في الموسم الحالي إلا أنه قد تمكن فعليًا من تحقيق رقمًا منفردً ا لم يحققه أي من لاعبي الفريق .

فقد بات النجم الفرنسي اللاعب الوحيد الذي تشير الأرقام في خانتي تسجيله وصناعته للأهداف هذا الموسم للرقم عشرة ، وهو مايجعله منفردًا عن لاعبي البلانكو .

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-08_05-40-17_152103
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقم متفرد لبنزيما هذا الموسم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقم متفرد لبنزيما هذا الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نجم المانيا يحدد موقفه من المشاركة في المونديال
⋙ بسبب صور في الزوراء.. شابان يبتزان امرأة بمبلغ مالي والسجن مصيرهما
⋙ ماكغورك: قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدما ثابتا ضد "داعش"
⋙ اثيل النجيفي: قرار ترامب بشأن النووي الإيراني سيفتح أبواب الصراع بين البلدين داخل العراق
⋙ بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت يوم امس في العراق
بالفيديو والصور
⋙ لوحة أرقام سيارة تطير في الهواء وتصطدم بزجاج سيارة أخرى – فيديو
⋙ بالفيديو .. عماد محسن: جاهزون للعهد وسنفتقد جهود طارق
⋙ بالصور: همام ابراهيم يحيي حفلا مميزا في العراق
الأكثر شيوعا