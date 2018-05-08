فهد المولد يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد المشاركة مع ليفانتي

2018/05/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكد اللاعب الدولي السعودي فهد المولد على رغبته في مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة بعد تسجيل أول مشاركة في الدوري الإسباني بعدما لعب بقميص نادي ليفانتي.

وشارك المولد لأول مرة في الدوري الإسباني عندما حل بديلًا في الشوط الثاني من مباراة ليفانتي وليجانيس في الجولة الـ36 من بطولة الليجا، أمس الاثنين.

وقال المولد في تصريحاته : الحمد لله على أول مشاركة لي في الدوري الإسباني وأود أن أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم المستمر.

وواصل المولد : أتمنى أن أبيض وجهه (آل الشيخ) دائمًا، وأتمنى أن تكون مشاركتي لأول مرة مع ليفانتي بداية خير.

يُذكر أن فهد المولد قد أنضم صفوف ليفانتي في الانتقالات الشتوية من نادي الاتحاد، لكنه لم يَحْظَ بفرصة الظهور رسميًّا مع الفريق.





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