2018/05/08 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي مصر: هل يُصلح الاقتصاد ما يُفسده السيسي؟لم يبخل ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي بالمديح على الحكومة المصرية والإشادة بنجاحاتها في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اشترطه الصندوق لتقديم تسهيلات ائتمانية ضخمة للقاهرة.ففي المؤتمر المنعقد في القاهرة بالتعاون مع البنك المركزي في 5/5/2018 أكد ليبتون على أن " النتائج واضحة: لقد عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الث......

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