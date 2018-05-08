كلية التربية بجامعة الكوفة تقيم ندوة علمية عن التعليمات الجديدة للترقيات العلمية

2018/05/08 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اقامت لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية بجامعة الكوفة ندوة علمية بعنوان (شرح التعليمات الجديدة للترقيات العلمية).وتضمنت الندوة محاضرة القاها الدكتور نضال العبادي التدريسي في الكلية تحدث فيها عن شروط الترقية لمرتبة مدرس واستاذ مساعد واستاذ، والتعليمات العامة بخصوص ذلك، مبينا شروط المجلات التي يتم نشر البحوث بها وكيفية التقديم […]

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