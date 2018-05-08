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ضبط أدويةٍ مغشوشةٍ ومُهرَّبةٍ في عددٍ من الصيدليَّات والمذاخر في كربلاء
2018/05/08 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عراق برس – 8 ايار / مايو : كشف مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة كربلاء المقدسة عن تمكُّنهِ بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطنيِّ ودائرة صحَّة كربلاء من ضبط أدويةٍ مُهرَّبةٍ ومغشوشةٍ في عددٍ من الصيدليَّات والمذاخر في …

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