ضبط أدويةٍ مغشوشةٍ ومُهرَّبةٍ في عددٍ من الصيدليَّات والمذاخر في كربلاء

2018/05/08 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 8 ايار / مايو : كشف مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة كربلاء المقدسة عن تمكُّنهِ بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطنيِّ ودائرة صحَّة كربلاء من ضبط أدويةٍ مُهرَّبةٍ ومغشوشةٍ في عددٍ من الصيدليَّات والمذاخر في …

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