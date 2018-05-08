لوحة أرقام سيارة تطير في الهواء وتصطدم بزجاج سيارة أخرى – فيديو

2018/05/08 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت إحدى الطرق السريعة واقعة غريبة، بعدما فوجئ قائد سيارة بلوحة أرقام خاصة بسيارة أخرى تهبط عليه من السماء، وتصطدم بزجاج سيارته الأمامي.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة بسيارة على الطريق، اللوحة، وهي تطير لمسافة أمتار، بعدما أفلتت من سيارتها لتصطدم بسيارة في الخلف بقوة.

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