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كوردستان سوريا.. حملة
2018/05/08 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بهدف حثِّ النازحين على العودة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان سوريا.. حملة "العودة إلى عفرين" تثير ردود فعلٍ متباينة في الأوساط السياسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان سوريا.. حملة "العودة إلى عفرين" تثير ردود فعلٍ متباينة في الأوساط السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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