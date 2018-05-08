القبض على متهمين بالسرقة والإرهاب وترويج المخدرات في بغداد

2018/05/08 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بالسرقة والإرهاب وترويج المخدرات في مناطق مختلفة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بالسرقة في منطقة الدورة، ومتهم بالإرهاب في منطقة المدائن، ومتهمين بالقتل في منطقة بغداد الجديدة، ومتهم آخر بغسيل الأموال في منطقة الحارثية".

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واضافت في السياق ذاته انه "تم إلقاء القبض عل متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في منطقة الدوانم في حي العامل".

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