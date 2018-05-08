مقاتلات تركية تشن غارات على مواقع

2018/05/08 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-08 الساعة 11:43 (بتوقيت بغداد)

متابعة – موازين نيوز

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية على معاقل منظمة "PKK" في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكرت رئاسة الأركان، في بيان، أن "غارات جوية نفذت أمس على مواضع لإرهابيي (بي كا كا) كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر وقواعد عسكرية تركية".

وأشار البيان، إلى أن "الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ، ومواضع أسلحة للإرهابيين".

ودأبت القوات التركية على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.انتهى29/6ن

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