وزارة المالية السعودية: نحو 34 مليار ريال عجز الميزانية للربع الأول من 2018

2018/05/08 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت وزارة المالية السعودية إن عجز الميزانية بلغ 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان بموقعها على الانترنت إن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15%عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا وسجلت الإيرادات النفطية 113.9 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 52.3 مليار ريال بارتفاع يبلغ اثنين بالمئة و63% على الترتيب مقارنة مع الربع المقابل من 2017.

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