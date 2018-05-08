الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالصور: همام ابراهيم يحيي حفلا مميزا في العراق
2018/05/08 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور: همام ابراهيم يحيي حفلا مميزا في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 12:20.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: همام ابراهيم يحيي حفلا مميزا في العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: همام ابراهيم يحيي حفلا مميزا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اثيل النجيفي: قرار ترامب بشأن النووي الإيراني سيفتح أبواب الصراع بين البلدين داخل العراق
⋙ بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت يوم امس في العراق
⋙ تأجيل شهر عسل الأمير هاري وميغان.. والسبب؟
⋙ الكشف عن ميزة جديدة لـ(إنستغرام)
⋙ الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار
بالفيديو والصور
⋙ لوحة أرقام سيارة تطير في الهواء وتصطدم بزجاج سيارة أخرى – فيديو
⋙ بالفيديو .. عماد محسن: جاهزون للعهد وسنفتقد جهود طارق
⋙ بالصور .. قتلى و جرحى في حادث تصادم قطارين بألمانيا
الأكثر شيوعا