اعادة افتتاح منفذ طريبيل بعد اغلاقه يوم امس بسبب سوء الأحوال الجوية

2018/05/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ طريبيل، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالعمل في المنفذ في الساعة السابعة صباحاً.

واوضحت الهيئة في بيانها الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه تم “توقيف العمل فيه ليلة أمس مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك وبعد أبلاغنا من قبل الجانب الأردني في منفذ الكرامة بغلقه”.

