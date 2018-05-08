الشرطة الاتحادية تقبض على 5 مطلوبين وتعثر على متفجرات في مناطق متفرقة

2018/05/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على خمسة من المطلوبين للسلطة القضائية بتهم ارهابية وجنائية مختلفة، وعدد من العبوات الناسفة والمتفجرات، في بغداد وصلاح الدين وكركوك.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان صحفي ، ان "قوة من الفوج الأول في اللواء الثالث من الفرقة الأولى، ألقت القبض على شخصين وضبطت بحوزتهم (80 غراماً) من مادة الكرستال المخدرة، في منطقة الصليخ ببغداد".

واضاف "كما القت قوة من الفوج الاول اللواء السادس في الفرقة الثانية، القبض على متهم يسكن مجمع المخازن الحواسم، في داره بالجرم المشهود وضبطت بحوزته قارورة لتعاطي المخدرات وعملة مزورة فئة 25 الف دينار عراقي".

واشار الى ان "قوة من مقر اللواء السابع القت القبض على احد الإرهابيين وهو يروم دخول محافظة صلاح الدين متوجهاً الى محافظة السليمانية، واعترف بانتمائه لتنظيم داعش الارهابي ضمن ما يسمى بولاية صلاح الدين قاطع سامراء".

وتابع جودت بأن "قوة مشتركة من اللواء السابع واستخبارات الفوج الثاني السرية الرابعة في منطقة سويب التابعة للبياع ببغداد، القت القبض على مروج مخدرات وعملات نقدية مزورة، اثناء تفتيش داره حيث ضبطت 4 أكياس من مادة الكرستال المخدرة ومبلغ 416 ألف دينار من العملة المزورة".

ولفت الى ان "قوة مشتركة من استخبارات اللواء 20 وسرية مغاوير اللواء، عثرت على عبوة ناسفة على شكل (شاشة بلازما) و30 قذيفة هاون تالفة من مختلف الانواع وعبوات ناسفة على شكل جلكان عدد3، كما القت القبض على عدد من المشتبه بهم، في قرية المصطافية بمحافظة كركوك".

وذكر قائد الشرطة الاتحادية ان "قوة من الفوج الثاني من اللواء الالي الثاني، عثرت في وادي زغيتون ووادي العباسي غربي محافظة كركوك، على نفق لتنظيم داعش وفيه حزام ناسف وعبوة ناسفة ومخازن عتاد عيار (7,62 ملم4)".

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