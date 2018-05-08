بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت امس في العراق

2018/05/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، جدول بكمية الامطار التي سقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية.

واطهر الجدول ان اعلى الكميات الامطار التي شهدتها المناطق كانت في الموصل وبكمية 24.8 ملم، يليها تلعفر بواقع 23.5 ملم، وبعدها دهوك بكمية 22.6 ملم ومن ثم زاخو بكمية 19.5 ملم.

وبينت الهيئة ان مدينة بغداد شهدت تساقط امطار بمقدار 0.4 ملم.

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