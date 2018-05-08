2018/05/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ 3 أعوام

08/05/2018 12:19:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / متابعة

سجلت أسعار النفط في الاسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، مع انتظار المستثمرين إعلانا من الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران.

وذكرت وكالة انباء "رويترز"، انه بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% إلى 69.95 دولار للبرميل، بعد أن أغلق الخام الجلسة السابقة فوق 70 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

في حين تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 75.50 دولار بعد أن قفزت أمس الاثنين بنسبة 1.7% ليبلغ الخام عند التسوية مستوى 76.17 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق قرار الرئيس الأمريكي بشأن تمديد رفع العقوبات عن طهران بموجب الاتفاق النووي، فإذا سحب ترامب التزام الولايات المتحدة من الاتفاق ستتضرر صادرات الخام الإيراني، مما سيزيد شح المعروض بسوق النفط، التي تتجه صوب التوازن بعد سنوات من التخمة.

وقال ترامب امس الاثنين، إن قرارا بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني أو العودة لفرض عقوبات سيعلن في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، متقدما أربعة أيام عما كان متوقعا.

وربط محلل النفط لدى شركة "إنرجي أسبكتس" فيرندرا شوهان، ارتفاع أسعار الذهب الأسود بقرار ترامب المرتقب، حيث قال "إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن نوايا ترامب فمن المستبعد أن نحصل على مزيد من الزيادة في الخام".

بدورهم، رجح محللو "باركليز" للأبحاث في تقرير، أن يعلن ترامب عدم تجديد قرار رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، أو يعيد التأكيد على معارضته للاتفاق النووي.

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