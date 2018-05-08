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الامن التركي يضبط نسختيْن قديمتيْن من التوراة قبيل بيعهما شمال غربي البلاد
2018/05/08 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ضبطت سلطات الأمن التركية، نسختين قديمتين من التوراة، منقوشتين على جلد غزال ومطرزتين بالذهب وأحجار الزمرد والياقوت، في ولاية بلجيك شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، اليوم الثلاثاء، أن فرقاً من قوات الدرك بالولاية، تلقت معلومات استخباراتية عن وجود نسختين من التوراة في سيارة قادمة من إسطنبول، يحاول مهربون بيعها.

[…]

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