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كردستان يحدد موعد انتخابات برلمانه المقبل
2018/05/08 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حددت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ونقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني قوله إن الإقليم سيجري الانتخابات في الـ 30 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان برلمان الإقليم قد قرر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم ثمانية أشهر بعدما كانت مقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

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