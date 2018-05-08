المفوضية : منتسبي الحشد الشعبي سيصوتون في الاقتراع العام

2018/05/08 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني اليوم الثلاثاء :"ان منتسبي الحشد الشعبي سيشاركون بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة في يوم الاقتراع العام في الثاني عشر من الشهر الجاري عبر صناديق اقتراع فتحت لهم في أماكن تواجدهم ".وأشار إلى "ان المفوضية حريصة على مشاركة جميع أبناء الشعب العراقي بحرية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، لافتا إلى "ان منتسبي الحشد الشعبي هم جزء من الشعب العراقي ومن حقهم التصويت في الانتخابات في ذات اليوم الذي سيصوت فيه العراقيين في الثاني عشر من أيار الجاري ".انتهىد.م

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