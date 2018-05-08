ثوبك من خزانة الحياة

2018/05/08 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكتمال برجاس

لن تبقى الى آخر العمر ترتق ثوباً باليا....



يتمزع من جهة كلما وصلته من الاخرى.....هونصيبك من خزانة الحياة قبل ان تتفتح اجفان بصيرتك الى ماقديعشش في زواياها وبين الخيوط....وقبل ان تنضجَ َ اناملك فتميز انواع الاقمشه الفاخره التي تظلُ تردُ عنك صقيعَ الايام وحرَّ السنين حتى ما بعد الموت....

فستضيقُ ذرعاً بذلك وسترميه عن كاهلك يوماً مكتفياً بدفءِ قلبك وظل السلام الداخلي في حنايا روحك..

وتأكد ان الثياب المزركشه بلون السعادة والهناء تليق بك في اي عمر وفي اي وقت وما عليك الا ان تقرر ان ترتديها وانت باسماً من قلبك ومقبلاً على الحياة....

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