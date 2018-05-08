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عفرين.. رجل أعمال يتهم المجموعات المسلحة بـ
2018/05/08 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونقلها إلى منطقة أعزاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عفرين.. رجل أعمال يتهم المجموعات المسلحة بـ "سرقة ونهب" مصانع زيت الزيتون) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عفرين.. رجل أعمال يتهم المجموعات المسلحة بـ "سرقة ونهب" مصانع زيت الزيتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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