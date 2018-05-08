المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يتعلق بالمفصولين سياسياً

2018/05/08 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد أشارت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الى إن الأمر الديواني الخاص بجعل قرارات لجنة التحقق المتعلقة بالمفصولين السياسيين “باتة”، يعد قراراً إدارياً والنظر بالطعن الوارد عليه خارج اختصاصها”.وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية […]

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