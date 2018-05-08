الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يتعلق بالمفصولين سياسياً
2018/05/08 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد أشارت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الى إن الأمر الديواني الخاص بجعل قرارات لجنة التحقق المتعلقة بالمفصولين السياسيين “باتة”، يعد قراراً إدارياً والنظر بالطعن الوارد عليه خارج اختصاصها”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يتعلق بالمفصولين سياسياً) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يتعلق بالمفصولين سياسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بيبسي بغداد تحقق 42 مليار دينار أرباح خلال العام الماضي
⋙ استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار ترامب بشأن إيران
⋙ السلطات في أربيل تدعو رابون معروف لتسجيل شكوى: لماذا ذهب لشانيدر أهو مركز للشرطة؟
⋙ شميرام .. ملكة لا يخشى معها أي مكان وزمان
⋙ أردوغان يقود تركيا إلى العظمى و...
بالفيديو والصور
⋙ لوحة أرقام سيارة تطير في الهواء وتصطدم بزجاج سيارة أخرى – فيديو
⋙ بالفيديو .. عماد محسن: جاهزون للعهد وسنفتقد جهود طارق
⋙ بالصور... المهندس يهيل التراب على قبر الخاقاني
الأكثر شيوعا