العامري: نريد إقامة علاقات متوازنة مع العالم على غرار تركيا وعمان

2018/05/08 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اكد رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، الثلاثاء، أنه يسعى لاقامة علاقات متوازنة مع دول العالم على غرار العلاقات الدبلوماسية لتركيا وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن تحالفه سيقاتل من اجل وحدة العراق.

وقال العامري في حوار مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية ترجمته /المعلومة/، إنه يرغب بـ”إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم بينها الولايات المتحدة الأميركية وإيران”، مستشهدا بـ”تركيا وعمان حيث يرتبطان بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وايران في نفس الوقت”.

وتساءل العامري، “لماذا نطلب من العراق ان يقف الى جانب واحد اما امريكا واما ايران؟ نحن لن نقبل بهذا”، مؤكدا “نحن نؤمن بوحدة العراق ونقاتل للدفاع عن هذه الوحدة”.

وكان العامري أعلن في وقت سابق عن اولويات مهام عمل تحالفه عقب اجراء الانتخابات النيابية، لافتا الى انها تتبلور ببناء دولة قوية وإعادة هيبتها ومحاربة الفساد.



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