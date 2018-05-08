لافروف: روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة

2018/05/08 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة من الدول، وتؤكد استعدادها لإيجاد توازن بالمصالح المتبادلة.

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