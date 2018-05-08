'فوتوكوبي' أفضل فيلم طويل في مهرجان فاتن حمامة

2018/05/08 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - فاز الفيلم المصري "فوتوكوبي" بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي أسدل الستار على دورته الرابعة الاثنين بالقاهرة.

الفيلم بطولة محمود حميدة وشيرين رضا وبيومي فؤاد وعلي الطيب وفرح يوسف، وهو أول عمل روائي طويل لمخرجه وكذلك العمل السينمائي الأول لمؤلفه هيثم دبور.

بطل الفيلم "محمود فوتوكوبي" رجل متقاعد يملك محلا صغيرا لطباعة وتصوير الوثائق ويعيش وحيدا بلا عائلة، يتعلق قلب محمود بجارته المسنة "صفية" التي تعيش وحيدة أيضا بعد أن مات زوجها وسافر ابنها للعمل بالخارج.

يحمل الفيلم طابعا إنسانيا رقيقا يتجسد في التعامل الهادئ والمهذب لمحمود مع جيرانه وأبناء المنطقة، ويضيف حبه لجارته صفية خيطا رومانسيا غير مألوف لفئة عمرية تخطت سن الستين وقليلا ما تناولتها السينما المصرية.

وقال المخرج تامر عشري "موضوع الفيلم مختلف..



وفي السينما المصرية لا توجد أفلام كثيرة يكون فيها الأبطال في مثل هذا السن لكن ما جذبني للعمل هو العلاقات اللطيفة والحميمة بين الشخصيات والتي نفتقدها هذه الأيام وسط الصخب والزحام".

ونال الفيلم جائزة أفضل فيلم روائي عربي في مهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر/أيلول 2017 كما عرض في عدة مهرجانات منها دبي السينمائي والقاهرة السينمائي الدولي.

تضم لجنة تحكيم المهرجان المخرج هاني لاشين والسيناريست محمد حفظي والممثلة نورهان والمخرج أدهم الشريف والأكاديمية غادة جبارة عضو مجلس نقابة المهن السينمائية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري "الأصليين" بطولة منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وإخراج مروان حامد.

شملت مسابقة المهرجان 20 فيلما من مصر وسوريا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وإسبانيا وإيطاليا.

وفاز الفيلم الإسباني "إثارة أم مفاجأة" إخراج دانيال بيرنال بجائزة أفضل فيلم قصير كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم "عطر بغداد" للمخرجة الأردنية رؤى الغمراوي.

وقالت المخرجة والمنتجة ماجي أنور مؤسسة ورئيسة المهرجان عقب حفل الختام وتوزيع الجوائز بسينما الحضارة في ساحة الأوبرا "سعيدة جدا بما قدمته الدورة الرابعة للمهرجان..



هدفنا تخليد اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة ودعم المواهب الشابة والمشاريع السينمائية المستقلة".

وأضافت "بالطبع مثل أي مهرجان مستقل نواجه صعوبات كثيرة لكن تفاعل الجمهور مع المهرجان ومشاركته في الندوات وورش العمل يدفعنا إلى الاستمرار بكل قوة".

ونظم المهرجان ورش عمل في الديكور والموسيقى التصويرية والمونتاج وتسويق وتوزيع الأفلام.

وكرم المهرجان في دورته الرابعة الموسيقار راجح داود والمنتج محمد العدل والممثلة نادية خيري والممثل نبيل عيسى واسم الفنان الراحل إسماعيل ياسين إضافة إلى الممثلة إلهام شاهين التي حصلت على درع التميز.

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