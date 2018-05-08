العبادي يجتمع بمدراء الدوائر الزراعية في واسط

2018/05/08 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الزراعية في مديرية زراعة محافظة واسط، مشيرا الى “إصداره توجيهات بدفع المستحقات المالية للفلاحين”.وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، انه “الاخير أكد حرصه على دعم الزراعة والفلاحين وزيادة ارتباطهم بأراضيهم وتشجيعهم […]

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