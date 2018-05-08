الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي يجتمع بمدراء الدوائر الزراعية في واسط
2018/05/08 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الزراعية في مديرية زراعة محافظة واسط، مشيرا الى “إصداره توجيهات بدفع المستحقات المالية للفلاحين”.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، انه “الاخير أكد حرصه على دعم الزراعة والفلاحين وزيادة ارتباطهم بأراضيهم وتشجيعهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يجتمع بمدراء الدوائر الزراعية في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يجتمع بمدراء الدوائر الزراعية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الطلبة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بيبسي بغداد تحقق 42 مليار دينار أرباح خلال العام الماضي
⋙ استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار ترامب بشأن إيران
⋙ السلطات في أربيل تدعو رابون معروف لتسجيل شكوى: لماذا ذهب لشانيدر أهو مركز للشرطة؟
⋙ شميرام .. ملكة لا يخشى معها أي مكان وزمان
⋙ أردوغان يقود تركيا إلى العظمى و...
بالفيديو والصور
⋙ لوحة أرقام سيارة تطير في الهواء وتصطدم بزجاج سيارة أخرى – فيديو
⋙ بالفيديو .. عماد محسن: جاهزون للعهد وسنفتقد جهود طارق
⋙ بالصور... المهندس يهيل التراب على قبر الخاقاني
الأكثر شيوعا