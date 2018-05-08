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الإعلام الأمني ينفي استهداف مرشح للانتخابات جنوبي صلاح الدين
2018/05/08 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد نفى مركز الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، نبأي استهداف منزل مرشح للانتخابات ناحية الإسحاقي جنوبي صلاح الدين، وإصابة ضابط برتبة عقيد شمالي المقدادية.

وقال المتحدث باسم المركز يحيى رسول في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “بعض وسائل الإعلام المغرضة تداولت نبأ استهداف منزل مرشح للانتخابات في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي”.

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