2018/05/08 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تقدم ثلاثة ملايين دولار لمساعدة النازحين في العراق

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