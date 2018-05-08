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قطر تقدم ثلاثة ملايين دولار لمساعدة النازحين في العراق
2018/05/08 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قطر تقدم ثلاثة ملايين دولار لمساعدة النازحين في العراق

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