الاعلام يوضح حقيقة استهداف منزل مرشح للانتخابات وإصابة 3 عناصر من الشرطة

2018/05/08 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضح مركز الاعلام الامني حقيقة استهداف منزل مرشح للانتخابات وإصابة 3 عناصر من الشرطة .وذكر بيان للمركز تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " تداولت بعض وسائل الإعلام المغرضة نبأ استهداف منزل مرشح للانتخابات في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي واخر عن إصابة 3 عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد وتدمير عربة رباعية الدفع شمالي المقدادية".واضاف " وهنا ينفي مركز الإعلام الأمني نفيا قاطعا هذين الموضوعين أعلاه، وما هما إلا أكاذيب لا تستند إلى أي معلومات ويراد منها خلق حالة من الفوضى ونشر الرعب ، في وقت نؤكد فيه على وسائل الإعلام استسقاء الأخبار من المصادر الرسمية".انتهى

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