وزير إسرائيلي: نأمل في انسحاب ترامب من “الاتفاق النووي” وجيشنا مستعد للحرب

2018/05/08 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن جميع الأنظمة الهجومية والدفاعية في الجيش الإسرائيلي تستعد للحرب، مطالبا بعدم اختبار عزم إسرائيل وإدراك قوتها العسكرية.وأضاف بينيت، في حديث مع إذاعة “مكان” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار، إن جميع الأنظمة الدفاعية والهجومية في جيش الدفاع، على أهبة الاستعداد، وعلى الايرانيين عدم […]

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