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ريال مدريد يحلم بالجمع بين صلاح ونيمار
2018/05/08 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني، يسعى للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبحسب ما نشره برنامج “elchiringuito” الإسباني، فإن نيمار سوف ينتقل لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوف الملكي.

وأشار البرنامج إلى أن ريال مدريد […]

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