2018/05/08 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سروة عبد الواحد تطالب حركة التغيير بالكشف عن مصادر تمويلها

8 مايو, 2018 | 1:41 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

وجهت النائبة “سروة عبدالواحد” اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة لحركة التغيير قائلة انها كانت تتمنى ان تكون لدى الحركة الجرأة للكشف عن مصدر دخلها وتمويلها.

وكتبت “عبد الواحد” على حسابها في “تويتر”، وتابعه “الموقف العراقي” أن كل الاحزاب السياسية تتحدث عن القضاء على الفساد لكن ولا حزب من هذه الاحزاب ومنها حركة التغيير لديها الجرأة للكشف عن مصدر دخلها.

وأضافت “عبد الواحد” كنت اتمنى ان تكون لدى قيادة التغيير الجرأة لذلك، وكانت عبد الواحد قد أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من الحركة، والكتلة التابعة لها في البرلمان، قبل أن ترشح ضمن قائمة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي “النصر”، وتنسحب منها أيضاً.

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