لا إستهداف لأي مرشح في الفرحاتية ولا إصابات من الشرطة شمال المقدادية

2018/05/08 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض وسائل الإعلام المغرضة نبأ استهداف منزل مرشح للانتخابات في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي...

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