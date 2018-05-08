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لا إستهداف لأي مرشح في الفرحاتية ولا إصابات من الشرطة شمال المقدادية
2018/05/08 | 13:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت بعض وسائل الإعلام المغرضة نبأ استهداف منزل مرشح للانتخابات في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي...

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