2018/05/08 | 13:48

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إيران "تفشل "في حظر تطبيق “تلكرام"

متابعة / سكاي برس:

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جهرمي، الثلاثاء، عن فشل حظر تطبيق "تلكرام" للتواصل الاجتماعي، في إيران، مبيناً أن 44 مليون شخص في البلاد لا يزالون يستخدمون هذا التطبيق، رغم حظره من قبل السلطات القضائية.

وقال الوزير خلال استضافته من قبل لجنة الاتصالات في البرلمان الإيراني، إنه “منذ اتخاذ قرار بحجب تطبيق "تلكرام" في الـ 30 من نيسان/أبريل الماضي، لا يزال هناك 44 مليون إيراني يستخدم هذا التطبيق عبر برامج تجاوز الحجب”.

وكشف جهرمي عن أن “هناك 8 ملايين و200 ألف بدؤوا يستخدمون برامج التواصل الاجتماعي المحلية”، معتبرًا أن “حجب "تلكرام" قرار غير منطقي”، بحسب ما نقلته وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وشدد الوزير الإيراني، على “رفض حكومة الرئيس حسن روحاني إجراءات التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي”، مشيرًا إلى أن “حجب "تلكرام" أدى إلى مشاكل فنية وضعف في شبكة الإنترنت”.

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