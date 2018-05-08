مسؤول إيراني: الخزانة الأميركية بمثابة “غرفة الحرب” التي تشن ضدنا

2018/05/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد وصف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، غلام رضا مصباحي، اليوم الثلاثاء، وزارة الخزانة الأميركية بـ “غرفة الحرب” التي تشن ضد بلاده.وأشار مصباحي بحسب وكالة روسيا اليوم، الى أن “واشنطن بدأت بإطلاق غرفة حربها منذ بداية فرض العقوبات الاقتصادية من خلال وزارة الخزانة الأميركية مع تزايد الحظر (الجائر) على بلادنا”، حسب […]

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