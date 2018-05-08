المفوضية تعلن اكمال كافة مستلزمات المراكز الانتخابية استعدادا ليوم الاقتراع

2018/05/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، استكمال كافة المتطلبات اللازمة في المراكز الانتخابية الموزعة على بغداد والمحافظات، استعداداً ليوم الاقتراع.وقال عضو المفوضية معتمد الموسوي، في تصريح صحفي, اطلعت عليه اسيا الاخبارية, انه “مع بدء العد التنازلي للاقتراع، فإن المفوضية استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بالمتطلبات الانتخابية من المواد والكرفانات […]

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