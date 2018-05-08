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ضبط ثلاث شاحنات مخالفة في منفذ الشيب الحدودي
2018/05/08 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة ضبطت، اليوم الثلاثاء، ثلاث شاحنات محملة بمادة السيراميك مخالفة للضوابط في منفذ الشيب .

وذكر بيان لهيأة الكمارك تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “منفذ الشيب الحدودي بين العراق وأيران، ضبط ثلاث شاحنات مع سائقيها محملة بماده السيراميك خارج الحرم الكمركي في البوابة الخارجية للمنفذ من قبل شعبة البحث […]

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