ضبط ثلاث شاحنات مخالفة في منفذ الشيب الحدودي

2018/05/08 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة ضبطت، اليوم الثلاثاء، ثلاث شاحنات محملة بمادة السيراميك مخالفة للضوابط في منفذ الشيب .وذكر بيان لهيأة الكمارك تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “منفذ الشيب الحدودي بين العراق وأيران، ضبط ثلاث شاحنات مع سائقيها محملة بماده السيراميك خارج الحرم الكمركي في البوابة الخارجية للمنفذ من قبل شعبة البحث […]

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