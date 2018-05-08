2018/05/08 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز الإعلام: لا صحة لاستهداف منزل احد المرشحين في صلاح الدين

بغداد/...



نفى مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، استهداف منزل مرشح للانتخابات قرب ناحية الاسحاقي في محافظة صلاح الدين، كذلك نفى إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة شمالي ناحية المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المركز في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "بعض وسائل الإعلام المغرضة تداولت نبأ استهداف منزل مرشح للانتخابات في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي، وآخر عن إصابة 3 عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد وتدمير عربة رباعية الدفع شمالي المقدادية".

وأضاف البيان، أن "مركز الإعلام الأمني ينفي نفيا قاطعا هذين الموضوعين أعلاه، وما هما إلا أكاذيب لا تستند إلى أي معلومات ويراد منها خلق حالة من الفوضى ونشر الرعب في وقت نؤكد فيه على وسائل الإعلام استسقاء الأخبار من المصادر الرسمية".



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