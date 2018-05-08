حديث الكوريين عن السلام: آمال وشكوك

2018/05/08 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، على العمل لإزالة جميع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

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