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حديث الكوريين عن السلام: آمال وشكوك
2018/05/08 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتفق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، على العمل لإزالة جميع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

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