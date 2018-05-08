الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي يعلن من واسط اصداره توجيهاً بصرف مستحقات الفلاحيين المالية
2018/05/08 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ،الثلاثاء، اصداره توجيها بصرف مستحقات الفلاحيين المالية .

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يعلن من واسط اصداره توجيهاً بصرف مستحقات الفلاحيين المالية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يعلن من واسط اصداره توجيهاً بصرف مستحقات الفلاحيين المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).


كامل التفاصيل في: الاقتصاد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ سياسي عراقي: الاتفاق النووي يحظى باجماع دولي والانسحاب منه حماقة كبرى
⋙ ما هي الأسباب التي تمنع الرجل من الوصول إلى النشوة الجنسية؟
⋙ ايطاليا تعتزم فتح مركز لتدريب الشرطة العراقية في بغداد
⋙ الانتخابات التشريعية.. مقاتلون عراقيون من ميدان القتال إلى حلبة السياسة
⋙ اعتقال مرشحة عن التحالف العربي في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ لوحة أرقام سيارة تطير في الهواء وتصطدم بزجاج سيارة أخرى – فيديو
⋙ بالفيديو .. عماد محسن: جاهزون للعهد وسنفتقد جهود طارق
⋙ بالصور... المهندس يهيل التراب على قبر الخاقاني
الأكثر شيوعا