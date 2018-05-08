العبادي يعلن من واسط اصداره توجيهاً بصرف مستحقات الفلاحيين المالية

2018/05/08 | 13:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ،الثلاثاء، اصداره توجيها بصرف مستحقات الفلاحيين المالية .

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