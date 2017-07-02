2018/05/08 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: ترامب يجتمع مع نائبه ووزير خارجيته وأعضاء الكونجرس بشأن الاتفاق الإيراني

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