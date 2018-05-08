نقابة المهندسين: الفا مهندس في ذي قار عاطلون عن العمل

2018/05/08 | 15:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت نقابة المهندسين في محافظة ذي قار اليوم عن ان عدد المهندسين العاطلين عن العمل المسجلين لديها يزيد عن الفي مهندس .

وقال نقيب المهندسين في ذي قار أحمد شهد لشبكة أخبار الناصرية أن العدد الاجمالي للمهندسين المسجلين في المحافظة يبلغ خمسة الاف مهندس بينهم اكثر من ألفي مهندس بلا عمل .





شبكة اخبار الناصرية:كشفت نقابة المهندسين في محافظة ذي قار اليوم عن ان عدد المهندسين العاطلين عن العمل المسجلين لديها يزيد عن الفي مهندس .وقال نقيب المهندسين في ذي قار أحمد شهد لشبكة أخبار الناصرية أن العدد الاجمالي للمهندسين المسجلين في المحافظة يبلغ خمسة الاف مهندس بينهم اكثر من ألفي مهندس بلا عمل .وتابع ، حتى الثلاثة الاف البقية فليسوا جميعا يعملون ‏ضمن اختصاصاتهم الهندسية بل ان بينهم من يعمل في القطاع الخاص ‏في غير اختصاصه .

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