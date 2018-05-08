2018/05/08 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية في دونباس وصلت إلى 3332 شخصا.وقال الوزير في مقابلة صحفية :" ان القوات الاوكرانية المسلحة خسرت 3332 شخصا منذ بدء العدوان بينهم 2394 جراء العمليات القتالية و938 لأسباب غير قتالية .واضاف :" أن الخسائر غير القتالية أسبابها متعددة ابتداء من الأمراض وحوادث السير والانتحار للأسف هذه الظاهرة موجودة إضافة إلى تناول المشروبات الكحولية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوكرانيا تعلن عن خسائرها في حرب دونباس) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوكرانيا تعلن عن خسائرها في حرب دونباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).