الفيفا يكشف عن أسلحة المنتخب المصري للتأهل لدور الـ 16 من مونديال روسيا 2018

2018/05/08 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقدم أحمد حجازى عرضاً رائعاً فى فوز وست بروميتش ألبيون على توتنهام بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، أما محمود تريزيجيه فسجل "هدفين" وصنع 3 أهداف أخرى فى فوز قاسم باشا على طرابزون سبور بنتيجة 5 – 2، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى التركي.وقال الموقع الرسمى للإتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) :"ان هدفين و3 تمريرات حاسمة عادة ما يقوم محمد صلاح لاعب ليفربول بمثل هذه الأشياء، لكن أنظارنا توجهت صوب تركيا حيث اللاعب المصرى محمود تريزيغيه الذى شكل ثنائياً رائعاً مع السنغالى مباي دياجني ليقود قاسم باشا لتحقيق الفوز على طرابزون سبور بخمسة أهداف مقابل هدفين".أضاف "مع تألق محمد صلاح ومحمود تريزيغيه، يمكن القول أن منتخب مصر يمتلك الأسلحة لتحقيق المفاجأة بالصعود لدور الـ 16 بمسابقة كأس العالم فى روسيا".وعن أحمد حجازى مدافع وست بروميتش ألبيون، قال الإتحاد الدولى :"وست بروميتش ألبيون حال عدم هبوطه لدورى الدرجة الاولى ( تشامبيونشيب ) عليه أن يدين بالفضل إلى المدافع المصرى الذي نجح فى إيقاف خطورة هارى كين ليقود فريقه نحو تحقيق الفوز على توتنهام بهدف دون مقابل".كما أشاد (فيفا)، بأداء الثلاثى محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن شرف فى المباراة التى جمعت بين ناديا الاهلى والترجى التونسى الجمعة الماضية بملعب (برج العرب)، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال افريقيا، موضحاً "أن هذا الثلاثى لعب دوراً كبيراً فى الحفاظ على نظافة شباك الاهلى بالمباراة التى إنتهت بالتعادل السلبي".انتهى ع.خ

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